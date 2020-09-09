Derviş Gezer

1 Temmuz’da ısrarla yazmıştık.
Öncesinde Özersay dile getirmişti Cumhurbaşkanlığında.
Bu Hükümet tek başına yapamıyor dedik.
Yaşananlar bu Hükümetin boyunu aştı dedik.
İvedi bir Kriz Hükümeti lazım dedik.
O günlerde CTP ve Erhürman sıcak bakmıyordu.
Ancak belli ki artık iş çığırından çıktı.
Belli ki artık Erhürman da korktu.
Ve belli ki siyasi düşünceyi bir yana itti.
Siyasi nema peşinde değil.
Değil ki Kriz Hükümeti çağrısı yaptı.
Ki zaten Devlet adamı sorumluluğu da bunu gerektirir.
Kamu yararı mantık bunu gerektirir.
Bu aşamada Erhürman tebrik hak eden bir duruş sergiliyor.
Bravo Erhürman.
*****
Velakin iş çağrı ile bitmiyor.
Şimdi sıra Kudret Özersay’da
Kendi önerdiğini Erhürman öneriyor.
Hade Özersay.
Bas istifayı ve Kriz Hükümetinin önünü aç.
Bu teklifi yaparken doğruydun.
Şimdi sırası işte.
Bu noktada Fikri Ataoğlu zaten elini taş altına sokacak kadar yürekli.
Arıklı ve TDP de bu sorumluluk bilincinde.
Hai iş Tatar’a mı kalıyor.
Hayır kalmıyor.
Siz birararya geliniz ve bu Hükümeti Kurunuz.
Varsın Tatar Pilli ile bohçasını toplasın.
Yok, ülke gaileleri varsa buyursunlar.
Ama durum çok ciddi.
*****
Bu esasta artık yapılacak belli.
Her partinin teknokrat isimleri kabineye girer.
Seçim kaygısı olmayan teknik insanlar.
Bu insanlar sadece 2 şey yapar.
Birincisi Pandemi.
İkincisi Ekonomik Kriz.
Çıkarırlar toplumu bu karanlıklardan.
Haziran 2021’de de genel seçime gidilir.
Artık başka nsımız yok.
Artık baişka seçeneğimiz de yok.
Kapana kıstırdılar bizi.
Beceriksiz Hükümet canımızı tehlikeye attı.
Bizi neredeyse açlığa mahkum etti.
Ve iş ciddi bir sorumluluk gerekitiriyor.
Hade Tufan Hoca.
Göreyim senii yap liderliğini.
Hade sorumlu UBP’liler.
Hade Hasan Taçoy.
Hade Özersay.
Tut sözünü.
Hade Ataoğlu, hade Harmancı.
Hade Arıklı.
Top artık sizin kucağınızda.