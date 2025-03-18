Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ukrayna meselesiyle ilgili konuları ele alacaklarını bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Putin ile Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını anımsatan Peskov, "Görüşme, 16.00-18.00 saatlerinde gerçekleşecek. İkili ilişkilerin iyileştirilmesi ve Ukrayna meselesiyle ilgili bazı konular var. İki lider, bu konuları ele alacak." dedi.

Sözcü Peskov, görüşmenin sonuçlarını kamuoyuna bildireceklerini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına değinen Peskov, "Durumun gerginleşmesinden ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinden endişeliyiz. Durumu dikkatle takip ediyoruz. Durumun barış yoluna girmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.