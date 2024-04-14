Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından taraflara itidal çağrısında bulundu.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın korunmasının önemini vurguladı.

"Bölgenin istikrarını ve halkının güvenliğini tehdit edecek herhangi bir gerilimin önlenmesi için tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırdığını" belirten Budeyvi, tüm tarafların ortak çaba göstermesi, anlaşmazlıkları çözmenin ve bölgenin güvenlik ile istikrarını sağlamanın etkili bir yolu olarak diplomasi yaklaşımını benimsemesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası toplumun barış ve istikrar çabalarını desteklemedeki rolüne dikkati çeken Budeyvi, ilgili tüm taraflara bölgesel ve küresel güvenlik ile barışı korumaya kararlı olma çağrısında bulundu.