Koopbank, Türkiye’de 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 1 milyon Türk Lirası nakit ve 50 bin paket süt yardımında bulundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özorun, Koopbank olarak her zaman Anavatan Türkiye’nin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye’de meydana gelen depremde yaşanan can kayıpları ve on binlerce insanın konutları ile yaşam olanaklarını kaybetmesinin tüm toplumu derinden yaraladığını ifade eden Özorun, afetzedelere yardım eli uzatmak için banka adına üzerlerine düşen maddi ve manevi desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Ahmet Özorun, bu zorlu sürecin birlik ve dayanışma ile en kısa sürede atlatılacağına dair inancının tam olduğunu vurguladı.

Özorun ayrıca, turnuva için Adıyaman’a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin kız ve erkek voleybolcularının, öğretmen ve ailelerinin yer aldığı kafilenin, yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitirmelerinden dolayı tüm halkın duyduğu acıyı paylaştıklarını da belirtti.

Ahmet Özorun, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde ülkeden ve Türkiye’den hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar diledi.