Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hizmet içi eğitimlerini tamamlayan Çalışma Dairesi Müfettişleri ve Özel İstihdam Personeline katılım sertifikalarını takdim etti.

Gönyeli’de Concord Otel’de yer alan sertifika takdim törenine Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TC Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekillerinden İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata da katıldı.

Çalışma hayatında iletişim ve stres yönetimi konulu eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği, teftiş yetkinliklerinin sürekli geliştirilmesi ve stres yönetimi alanlarında eğitim verildi.

Çalışma Dairesi ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi(ÇASGEM) işbirliğinde düzenlenen üç günlük eğitim, bugün tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katılım belgelerinin dağıtımına geçilmeden önce “stres yönetimi” başlıklı bir sunum yaptı.

Işıkhan, stres yönetiminin sıklıkla dile getirdiği bir konu olduğunu kaydetti.

Haber: İbrahim Diran