Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos bugün gerçekleştirilecek AB Dış Konular Konseyi toplantısına katılmak üzere dün Brüksel’e gitti.

Fileleftheros’un haberine göre Kombos’un katılacağı Dış Konular Konseyi toplantısında Ortadoğu’daki durum, Rum yönetiminin Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye denizden insani yardım koridoru kurulması inisiyatifi, Azerbaycan ve Ermenistan ile ilgili gelişmeler, Ukrayna’daki durum, AB’nin dış politikasıyla ilgili mali güvenlik başlığı ele alınacak. Konsey çalışmalarının ardından AB-Batı Balkanlar Bakanlar Görüşmesi gerçekleştirilecek.