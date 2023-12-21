Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için dün sabah başlayan oy verme işlemi, teknik aksaklıklar nedeniyle oy kullanamayan seçmenler için bir gün uzatıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (CENİ) Başkanı Denis Kadima, yaptığı açıklamada, teknik aksaklıklar nedeniyle oy kullanamayan vatandaşlar için, oy verme işleminin bir gün uzatıldığını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre ise, seçim materyallerinin oy kullanma merkezlerine zamanında ulaştırılamaması nedeniyle, birçok oy kullanma merkezi ya hiç açılamadı ya da oy verme işlemi geç başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Katanga Eyalet Valisi ve iş insanı Moise Katumbi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü Dr. Denis Mukwege ve tek kadın aday Marie Josee Ifoku Mputa'nın da aralarında olduğu 20 aday yarışıyor.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra yerel meclis üyeleri için oy kullanıyor.

Tek turlu seçimde en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı adayı, 20 Ocak 2024'te yemin ederek 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Seçime katılımın yüzde 47,56 olduğu bir önceki seçimlerde, Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin adayı Tshisekedi oyların yüzde 38,57'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmiş, muhalefet partilerinin çatı adayı Fayulu ise oyların yüzde 35,2'sini almıştı.