Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 8 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Saldırının düzenlendiği Goma bölgesi yetkililerinden Eric Bwanapuwa, basına yaptığı açıklamada, mülteci kampında düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının arttığını kaydetti.

Bwanapuwa, bombalı saldırıda ölü sayısının 35'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu saldırıyı henüz üstlenen olmazken saldırının isyancı gruplar tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.

Son aylarda saldırılarını artıran 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.