Yerel basına yansıyan haberlere göre, KDC'nin Bukavu kentindeki emniyet müdürlüğü önünde, halka açık bir şekilde 200'ün üzerinde güvenlik gücünün M23 isyancı grubuna katılması nedeniyle tören düzenlendi.

İsyancı gruba katılan polislerden olan Kongo Ulusal Polisi Kıdemli Komiseri Jackson Nkamba, güvenlik güçlerinin kötü çalışma koşulları yüzünden isyancı gruba katıldığını savundu.

Kaynak yetersizliğinden dolayı polisin profesyonelleşmediğini öne süren Nkamba, "Biz Kongo hükümetinin parasıyla eğitildik ve ben de Kongoluyum. Eğer hükümet gerekli kaynakları sağlasaydı, polis profesyonel olurdu. Yeni bir tür polis gücü olmak için yeniden eğitiliyoruz, olaylara yaya olarak müdahale etmek ya da yemek yemeden sahaya inmek zorunda olmadığımız şekilde." ifadelerini kullandı.

İsyancı grup M23'ün sözcüsü Lawrence Kanyuka ise ayrılmaları daha geniş bir siyasi vizyona doğru atılan bir adım olarak değerlendirerek "Bize katılan polis memurları ülkeyi özgürleştirmek ve kabilecilik, dışlanma ve kötü yönetime karşı mücadele etmek için bizimle birlikte çalışmak istiyorlar." diye konuştu.

- KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

BM, Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.