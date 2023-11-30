Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri bugün tamamlanıyor.
Komitedeki bütçe görüşmeleri bugün 11.30'da DAÜ bütçesinin görüşülmesiyle başladı.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nın görüşmeleri bugün tamamlanıyor.
Komitedeki bütçe görüşmeleri bugün 11.30'da DAÜ bütçesinin görüşülmesiyle başladı.
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