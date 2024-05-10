Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altına döşenecek kabloyla elektrik bağlantısı kurulmasını öngören ve geçen ekim ayında yükleniciliğini Yunanistan bağımsız elektrik enerjisi aktarım operatörünün (ADMİE) üstlenmesi ile “Great Sea” adını alan (eski adıyla EuroAsia Interconnector) projenin, kopma riskiyle karşılaştığı, Yunan makamlarının bundan Rum makamlarını sorumlu tuttuğu bildirildi.

Alithia, “Elektrik Bağlantısında Kopma Riski… NewMoney: ADMİE Suçu Kıbrıs Tarafına Atıyor” başlıklı haberinde, inşaat işlerini yüklenen Nexans isimli şirketin çalışmasına devam etmesi ve finansında kesinti olmaması için Avrupa Konseyi’nin de baskı yaptığı 1,9 milyar euroluk projede, Rum yönetiminin tavrı yüzünden yeniden büyük bir gecikme yaşandığını yazdı.

“NewMoney” isimli Yunan yayınını kaynak gösteren gazete, ADMİE’ye, projeyle ilgili nisan-mayıs taksitinin ödenmemesi durumunda çalışmaların haziran başlarında durdurulacağına dair muhtıra gönderen Avrupa Komisyonu’nun, sıkıntılar devam ederse inşaatın durma riskini konusunu paskalya öncesinde Rum ve Yunan enerji düzenleme kurullarına da ilettiğini yazdı.

Habere göre Komisyon, Paskalya haftasında Rum ve Yunan müdahiller arasında bir telekonferans yapılmasını istedi ancak telekonferans, Rum tarafı yüzünden yapılamadı. Durumdan haberdar olan Yunanistan Enerji Bakanlığı’nın da iki taraf arasındaki anlaşmazlığın çözülmesini istediği ancak Rum Enerji Bakanlığı’nın tavrının farklı olduğu belirtildi.

Habere göre Rum tarafı ile Yunanistan, gelir usulü ve maliyet konusunda uzlaşamıyor. Rum tarafı, projenin EuroAsia Interconnector adını taşıdığı zamanda varılan anlaşmanın geçerli olmasını istiyor.