Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, Gazze’ye yönelik insani yardım konusunu, dün akşam düzenlenen telekonferans aracılığıyla, ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, AB ve BM ile birlikte masaya yatırdığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, Katar dışişleri bakanlığı müsteşarı, Avrupa Birliği adına Kriz Yönetimi komiseri, BM adına ise Gazze için İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma koordinatörünün katılımıyla Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos bünyesinde gerçekleştirilen telekonferansta, Gazze’ye yönelik insani yardımın desteklenmesi çabalarına (ülkelerin)müdahil olma yönündeki taahhüdünün yinelendiğini yazdı.

Gazete ülkelerin ayrıca insani yardımın sağlanması konusunun sistematik hale getirilmesi amacıyla çalışmaları yoğunlaştırma aşamasında olduğunu da belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, telekonferans kapsamında karar verilen ileriki adımlar konusunda yaptığı açıklamada insani koridorunun sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ortak bir fon kurulması perspektifinin incelenmekte olduğunu ayrıca gerek AB gerekse BM’nin ilgili koordinatör grubuyla teknik istişarelerin de gelişim halinde olduğunu belirtti.

Kombos, tüm müdahil ülkelerin ve örgütlerin koordinatörleri düzeyinde gelecek hafta-21 Mart’ta-Güney Kıbrıs’ta bir buluşmanın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kombos, ek insani yardımla ikinci geminin gönderilmesine yönelik hazırlık sürecinin de zaten başladığını anımsattı.

Kombos Fransız Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada ise Gazze’ye yönelik insani insani yardım yüklü ikinci geminin Larnaka Limanı’nda olduğunu, Filistin yerleşim bölgesine ilk gıda teslimatının düzgün bir şekilde indirilmesini beklediğini ifade etti.

Mevcut koşullarda sivil toplum örgütleri aracılığıyla faaliyet gösterdiklerini ifade eden Kombos, herhangi bir sorunun yaşanmaması halinde ilk yükün indirilmesinin ardından Güney Kıbrıs’tan ayrılabilecek daha büyük kapasiteli bir kargo gemisinin zaten mevcut olduğunu da söyledi.

Kombos ayrıca geminin cumartesi gününden itibaren Larnaka’da olduğunu, taşınacak yardımın miktarını açıklamaksızın, geminin yükünün ilgili makamlarca denetlendiğini belirtti.