Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Yönetiminin “Amaltheia” isimli denizden insani koridor aracılığıyla Gazze’ye insani yardım taşınmasının yeniden başlaması için tüm ortaklarıyla istişare halinde olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Kombos bu amaç için meydana getirilen fonda hali hazırda para toplanmaya başladığını, öte yandan ABD’ye ait platform tam anlamıyla faaliyete geçtiği zaman haftada bin 500 tondan fazla yardım beklendiğini ve bunun artabileceğini de dile getirdi.

Kombos Dışişleri Bakanlığının bir yıllık icraatlarını değerlendirdiği dünkü basın toplantısında ileriki günlerde Rum Yönetimi’nin New York’taki daimî temsilciliğinde “Amaltheia” inisiyatifiyle ilgili olarak daimî temsilciler düzeyinde ve ABD hükümetiyle ortaklaşa bir brifing düzenleneceğini de dile getirdi.

Açıklamasında Gazze’ye deniz ablukasını ortadan kaldıran deniz koridorunun çok önemli olduğunu da dile getiren Kombos, bunun uluslararası anlamda kabul görmekle birlikte, diplomatik açıdan güçlü ve çok yönlü bir destek aldığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) “Amaltheia” inisiyatifi için oluşturulan fona 15 milyon dolar katkıda bulunmasının kilit öneme sahip paydaşlardan birinin güvenini aktif bir şekilde ortaya koyduğunu da dile getiren Kombos, BAE’ye iş birliğinden ötürü teşekkür etti.

Bu paraların “Amaltheia” inisiyatifiyle ilgili hedefler için kullanılacağını ifade eden Kombos, Güney Kıbrıs’ın bu çabada yalnız olmadığını söyledi.

İnsani koridorun ne zaman yeniden faaliyete geçebileceği konusundaki bir soruya ise Kombos, ABD’nin insani yardım için Gazze’de inşa edeceği geçici liman altyapısının faaliyete geçmesiyle ilgili olarak atıfta bulunulan 1 Mayıs tarihinin makul zaman sınırları içinde olduğunu ve insani koridorun bu tarihin biraz öncesinde veya biraz sonrasında yeniden faaliyete geçebileceğini sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Kombos dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Batı yönelimine bağlılık ve ABD’yle ilişkilerin pekişmesinin dışişleri bakanlığının hedeflerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kombos bu hedefler arasında bölge devletleriyle hali hazırda çok iyi düzeyde olan ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde derinleştirilmesi, bölgesel çok taraflılığın üçlü oluşumlar ve takviye edilen üçlü oluşumlarla genişletilmesi ve adapte edilmesi, diplomatik varlıklarının olduğu ülkelerle ticari ilişkilerinin kademeli olarak artırılması ve Birleşik Krallıkla ilişkilerinin stratejik olarak geliştirilmesinin yer aldığını da sözlerine ekledi.

(İY/ÖK)