İsrail ile Larnaka-Gazze insani yardım koridorunun teknik yönleri görüşülecek

Kısa vadeli senaryoda yardımların Gazze kıyılarına çıkartma gemileriyle ulaştırılması öngörülüyor

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Larnaka Limanı’ndan Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması konusunun teknik yönlerini İsrail ile görüşmek üzere teknokratlar grubu eşliğinde Perşembe günü Kudüs’e gidiyor.

Rum yönetiminin ABD Dışişleri Bakanlığı’na ilettiği 25 sayfalık planda Larnaka’dan yola çıkacak yardımların ilk etapta Gazze kıyılarına çıkartma gemileriyle bırakılması senaryosu yer alıyor

Fileleftheros Kombos’un, İsrailli dengi ve iki tarafın teknik heyetleri ile Gazze’ye denizden insani yardım koridoru oluşturulması projesini hem de Orta Doğu’daki durumu görüşeceğini kaydetti

Habere göre Güney Kıbrıs’taki diplomatik çevreler, çeşitli diplomatik çevrelerin yaptığı, Gazze’ye insani yardım koridoru önerisinin AB’den destek görmediği yorumlarını reddederek, “İsrail, savaşın ortasında, imkânsız şeylerle zaman kaybetmeyecektir. Burada yersiz olan, İsrail’in güvenlik unsurunun görmezden gelinmesidir” dedi.

Gazze’ye insani yardım koridoru önerisinin ve diğer bazı önerilerin akıbetinin, İsrail’in kabul edip etmemesine bağlı olacağını Rum yönetiminin ve AB kurumsal başkanlarının bildiğine işaret edilen habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Gazze’de liman olmadığının en baştan bilindiğini ve Rum yönetiminin bütün projelerinde dikkate alındığını söyledi.

Sözcü Letimbiotis dün gazetecileri bilgilendirme toplantısında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD Dışişleri Bakanı’yla paylaştığı 25 sayfalık plan metninde, bütün projelerin detaylı ve derinlemesine çalışıldığını anlattı.

Letimbiotis, kısa vadeli senaryonun, yardımların Larnaka’dan Gazze kıyılarına çıkarma tekneleriyle, orta vadeli senaryonun yüzer platform kurulması ve uzun vadeli senaryonun da gerekmesi halinde bölgeye kapalı bir liman inşa edilmesini öngördüğünü belirtti. Letimbiotis, bütün teknik meselelerin çalışıldığını, uygulanmasına teknik destek sağlamak için kendilerine başvuran devletler de olduğunu anlattı.

Letimbiotis Rum yönetiminin bu inisiyatifini Avrupa Komisyonu Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, bütün bölge devletlerinin liderleri ve hatta İsrail’in tanıdığını söyledi, “İsrail böyle bir dönemde uygulanamayacak bir öneriyi tartışmazdı” dedi.

(ŞA/GÜL)