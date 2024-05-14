Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un dün, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Joly’nin Güney Kıbrıs’ta bir dizi temasta bulunduğunu ve Kombos ile Larnaka Limanı ve Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni (KSED) ziyaret ettiğini yazdı.

Gazete, Kombos ile Joly’nin basına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Kanada arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptığını kaydederken, Joly’nin Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yönelik insani yardım koridoruna öncülük etmesinden ötürü teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Haberde, Joly’nin, Kanada’nın Güney Kıbrıs’ı bu yönde desteklemeye devam edeceğini söylediği ifade edildi.