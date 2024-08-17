Başkent Bogota'nın güneyindeki Bolivar semtinde iki eve baskın düzenleyen polisler, Adalet Sarayı'nın maketi ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirdi.

Operasyonun ardından alarm durumuna geçen güvenlik güçleri, tarihi Bolivar Meydanı'ndaki Adalet Sarayı'nın civarında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yüksek Mahkeme üyeleri ve çalışanlar, bir süre güvenlik gerekçesiyle bulundukları yerden çıkamadı.

Kolombiya basınında çıkan haberde, yakalanan kişilerin Adalet Sarayı'na saldırmak amacıyla uzun süredir planlar kurduğu belirtildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri durum değerlendirmesi için Ulusal Polis yetkilileriyle kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

Kolombiya'da ülke tarihinin en kanlı eylemlerinden birisi olarak kabul edilen 1985'teki Adalet Sarayı baskınında yaklaşık 94'ün üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.