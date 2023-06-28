Kolombiya ordusunun Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya silahlı kuvvetleri, Arauca yönetim bölgesine bağlı kırsal bir alanda ELN üyelerine operasyon yaptı.

Savunma Bakanı Ivan Velasques, operasyona ilişkin açıklamasında, ELN ile ilan edilen ateşkesin henüz fiiliyata girmediğini hatırlatarak, çatışmada 2'si kadın 6 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Velasques, askerlerin görevlerini yerine getirdiğini ve Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ateşkes kararnamesini imzalayana kadar ordunun operasyonlarına devam edeceğini kaydetti.

ELN'in üst düzey liderlerinden Eliecer Herlinto Chamorro (Antonio Garcia), Telegram'dan paylaştığı mesajında, operasyona tepki göstererek, ülkedeki aşırı sağın ikili ateşkese mani olmaya çalıştığını ve orduyla işbirliği yaptığını öne sürdü.

ELN'in tasfiye edilmesi için paramiliter gruplarla eş zamanlı hareket edildiğini savunan Chamorro, silahlı eylemlerini durdurmayacaklarını söyledi.

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt ELN arasında Küba'da başlayan üçüncü tur müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

Taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını bildirilmişti.