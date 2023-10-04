Kolombiya hükümeti, ülkede şiddetin yoğun olduğu 2002-2008 yıllarında yargısız infaz sonucu ordu tarafından öldürülen 19 kişinin ailelerinden özür diledi.

Savunma Bakanı Ivan Velasquez, 19 kurbanın yakınlarının da katıldığı etkinlikte 2002-2008 yılları arasında yaşanan yargısız infazlara ilişkin konuştu.

Velasquez, "Bu cinayetler hiç yaşanmamalıydı. Bizi dünyanın önünde utandıran bu suçlar için bizi affetmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlunu yargısız infaz sonucu kaybeden Florinda Hernandez, burada asıl af dileyen kişinin o dönemlerde savunma bakanlığı görevinde olan Juan Manuel Santos olması gerektiğini söyledi.

Hernandez, bunun bir daha yaşanmasını istemediklerini ve hala pek çok insanın öldürülmesine ilişkin adalet aradıklarını kaydetti.

- Ne olmuştu

Kolombiya'da 2002-2008 yılları arasında 6 bin 400'den fazla kişinin yargısız infaz sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Barış Antlaşması çerçevesinde kurulan Özel Barış Hukuku (JEP), 19 Şubat 2021'de ordunun, şiddetin yoğun olduğu 2002-2008 yıllarında terör örgütlerine yaptığı operasyonlara dair rapor hazırlamıştı.

Raporda, bu yıllar arasında 6 bin 400'den fazla kişinin yasa dışı şekilde infaz edildiği bilgisi verilmişti.

- Siviller kaçırılıp öldürülmüştü

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2002-2008 yıllarında 3 binden fazla kişinin, "yanlış pozitif ölüm" denilen şekilde yoksul, uyuşturucu bağımlısı ve engelli sivillerin kaçırılıp Kolombiya güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise güvenlik güçlerinin öldürdükleri sivillere terörist üniformaları giydirip savaş sırasında öldürülmüş gibi kamuoyuna sunulduğu iddiaları birçok kez gündeme gelmişti.

"Yanlış pozitif ölümler" genellikle kurbanların, asker tarafından çeşitli gerekçelerle sakin bir yere götürülüp infaz edilmesi, daha sonra ise kurbanın cansız bedenine terörist üniforması giydirilmesi, eline silah verilmesi gibi çeşitli yöntemlerle cinayet mahallinin manipüle edilmesi olarak tanımlanıyor.