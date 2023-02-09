Doruk Akın depremde hayatını kaybetti Doruk Akın depremde hayatını kaybetti

KKTC Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda Deprem bölgelerinde olan ve Adana Havalimanı üzerinden KKTC’ye dönmek isteyen vatandaşların aşağıdaki numaralara başvurmaları çağrısı yapıldı.

Mehmet Tuncan – 0546 501 2159

Gamze Kara – 0551 273 9907