KKTC Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan duyuruda Deprem bölgelerinde olan ve Adana Havalimanı üzerinden KKTC’ye dönmek isteyen vatandaşların aşağıdaki numaralara başvurmaları çağrısı yapıldı.

Mehmet Tuncan – 0546 501 2159

Gamze Kara – 0551 273 9907