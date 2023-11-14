KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kutlandı.

KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, milletvekilleri, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu resepsiyonda, vatan için canlarını feda eden şehitler ve hayatta olmayan devlet büyükleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikte konuşan Turganer, 15 Kasım 1983'ün Kıbrıs Türk halkının şanlı tarihinde dönüm noktası olduğunu, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 40 yıl önce Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ettiğini söyledi.

Turganer, KKTC'nin kuruluşuna giden zorlu mücadelelerden, Kıbrıs Türklerine karşı uygulanan katliam ve baskılardan ve bugüne kadar yaşanan süreçlerden bahsederek, "Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkına yıllardır uyguladığı haksız ve insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen, demokratik, laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir devlet olan cumhuriyetimiz, 40. yılında da halkımızın iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile günden güne gelişerek güçlenmekte ve kalkınmaktadır." dedi.

Kıbrıs müzakerelerinin Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını hatırlatan Turganer, "Uluslararası toplum tarafından Ada'da mevcut iki tarafın statüsü arasında yaratılan eşitsizlik Kıbrıs konusunun esas nedenidir. Bu gerçeklikten hareketle, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın liderliğinde, anavatan Türkiye'nin desteklediği egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde, iki ayrı devlet esasına dayalı bir çözüm kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Turganer, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkına desteklerinden, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasından bahsederek, "Doğu Akdeniz'de, en güneydeki Türk devleti olan KKTC'nin Türk dünyasındaki jeopolitik rolü ve önemi her geçen gün artmaktadır. KKTC'nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki temsilcisi, barış ve istikrarın anahtarı olduğu yadsınamaz bir gerçektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Azerbaycan ziyaretinden de bahseden Turganer, "Bu önemli ziyaret, Azerbaycan ile olan tarihi ve kadim bağlarımızın her alanda daha da güçleneceğine olan inancımıza yeni bir ivme kazandırmıştır." şeklinde konuştu.

- "Azerbaycan da Kıbrıs Türklerinin yanındadır"

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samet Seyidov, etkinlikte yaptığı konuşmada, kardeş ülke KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Seyidov, KKTC'nin kuruluş yıl dönümlerini Azerbaycan'da kutlamanın artık güzel bir gelenek haline geldiğini belirterek, "2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiğimiz zafer, KKTC ile ilişkilerimizi yeni aşamaya yükseltmeye yeni olanaklar, yeni ufuklar açtı. Siyasi ilişkilerimiz giderek gelişiyor. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'tarihi olay' şeklinde nitelendirmişti. Artık dünya bilmelidir ki Türkiye ile birlikte Azerbaycan da Kıbrıs Türklerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda, konuklara Türk mutfağından çeşitli tatlar ikram edildi.