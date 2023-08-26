Yabancıların KKTC’den taşınmaz mal satın alması konusunun Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen (22-25 Ağustos) Dış Rumlar Kongresi çerçevesinde, yabancı büyükelçilerin katıldığı Yuvarlak Masa toplantısında ele alındığı, ABD Büyükelçisi ve İngiliz Yüksek Komiserinin özellikle KKTC’deki Rus varlığı üzerinde durduğu bildirildi.

Fileleftheros “‘KKTC’ Ruslar İçin Kara Delik… ABD ve İngiltere İşgal Bölgelerindeki Rus Varlığından Endişeli… İşgal Rejimi Yabancılara 7 Bin Taşınmaz Mal Alımı ‘İzni’ Verdi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rusların KKTC’yi “kara delik olarak gördüğünü ve ondan yararlanmak istiyor göründüğünü, bu durumun Washington ile Londra’da “alarm zili çaldığını” yazdı.

Yuvarlak Masa toplantısında Güney Kıbrıs’taki “Rus sorununun” KKTC’ye taşındığından söz eden ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julia Fisher ve İngiliz Yüksek Komiseri İrfan Siddiq’ın Rusların KKTC’de oluşturduğu durumdan “kaygı” belirttiğini yazan gazete “İranlıların ve İsraillilerin de topluca taşınmaz mal satın alımı yaptığına” dikkat çekti.

Habere göre Fisher “Kuzey’den taşınmaz mal satın alan Ruslar meselesi bizi çok ilgilendiriyor ve bu, hükümetlerimiz arasındaki görüşmelerin bir parçasını oluşturuyor. Bu konuda Ada’nın tamamı için bir yaklaşım izliyoruz. (Rusya’ya) Yaptırımlardan kaçılmasını göğüslemek için nasıl olduğunu düşünüyor, paraları izliyor, takip ediyor ve Yasadışı finansla başa çıkabilmek için çalışıyoruz” dedi.

İrfan Siddiq ise “Ruslar ve Ruslar tarafından kara para aklanması sorununun” Kıbrıs’ın Güneyinden Kuzeyine geçtiğini, bunun kendileri açısından bir zorluk olduğunu söyledi “(Rusların) bu faaliyetlerinin gerek Kıbrıs’a gerek bölgeye olumsuz etkisi olmasın diye tanımıyor olmamıza rağmen Kuzey’in makamları ile işbirliği yaptık” ifadesini kullandı.

Gazete haberinin “İsrail Ellerini Yıkıyor” başlıklı bölümünde Yuvarlak Masa toplantısında İsrail Büyükelçisi Oren Anolik’e Ruslar dışında İsraillilerin de KKTC’den taşınmaz mal satın aldığını hatırlatılarak İsrail hükümetinin bu konuda ne tür faaliyetler üstlendiği sorulduğunu yazdı.

Habere göre Anolik “İsrail hükümetinin bu konuda yapacak fazla bir şeyi olmadığını, yapılacakların Rum yönetimiyle koordineli yapılması gerektiğini” söyledi.

İsraillilerin çoğunluğunun Kıbrıs’ta olup bitenin ne olduğundan habersiz olduğunu belirterek Rum yönetiminin ve İsrail Büyükelçiliğinin, durum hakkında bütün dünyadaki insanları bilgilendirmek için daha fazlasını yapabileceğini, İsrail hükümetini bu konuda bir kampanya yapılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Oren Anolik “hukuki açıdan fazla bir şey yapılamaz çünkü İsrail yasalarından hiçbiri ihlal edilmiyor, ihlal edilen Kıbrıs yasalarıdır ve bu yasaların ihlali konusunda ne yapması gerektiğini Kıbrıs hükümeti düşünmelidir. Maalesef bu sorun vardır ve bazıları durumu ekonomik çıkar sağlamak için kullanıyor ancak genel ikili ilişkilerimiz etkilenmiyor” ifadelerini kullandı.