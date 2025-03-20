KKTC’de tamamen yapay zeka ile uzun metraj korku filmi yapıldı.Yönetmen Müge Günay tarafından yapılan açıklamada, “Fısıltılı Tepe” isimli filmin dünyada tamamen yapay zekayla üretilen ilk ve en uzun metrajlı korku filmi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, filmin konusunun KKTC’de yaşanmış gerçek bir hikayeden uyarlandığı belirtilerek, galanın mayıs ayında yapılacağı duyuruldu.Filmin, film endüstrisinin geleceğine dair heyecan verici bir bakış açısı sunmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, “Yapay zekanın yaratıcı gücünü ve sinemaya etkisini deneyimleyecek olan sinemaseverler, bu yenilikçi filmle birlikte korku türünde alışılmadık bir deneyim de yaşayacaklar.” ifadeleri kullanıldı.