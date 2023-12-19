Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen ve ülkede kaçak yaşadıkları belirlenerek, tutuklanan Hakan Yalçın ile Akunti George bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün, 15 Aralık 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında zanlı Hakan Yalçın’ın Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Akunti George’nin ise Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak yürürken, Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı Yalçın’ın 5 Temmuz 2023 tarihinden beri 163 gün, George’nin ise 3 Aralık 2023 tarihinden beri 742 gün KKTC’de ikameti izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, her iki zanlı hakkında da soruşturma başlatıldığını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, ülkede yasal statüleri olmayan zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.