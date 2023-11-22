Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğü muhaceret şubesine işlem yapmaya giden ancak ülkede kaçak kaldıkları ortaya çıkan Muhammad Uddin ile Muhammad Islam tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde, saat 12.00’de, LPM Muhaceret Şubesine gelen Lefkoşa’da sakin Muhammad Uddin’in yapılan muhaceret kontrolünde 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 524 gün, Lefkoşa’da sakin Muhammad Islam’ın ise yapılan muhaceret kontrolünde ise 9 Nisan 2022 tarihinden itibaren 531 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini ve her iki zanlının tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, ülkede yasal statüsü olmayan zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.