Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan tutuklanan Pakistanlı Zain Ali bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Hüseyin Kaymak Sokak üzerinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 555 gündür KKTC'de ikamet İzinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Jale Ergüden zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.