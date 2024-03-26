KKTC’de geçen hafta meydana gelen 68 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığının 18-24 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, toplam 52 araçta da hasara neden olan kazaların sebepleri, süratli araç kullanma (23) , dikkatsiz sürüş yapma (15), kavşakta durmama (9), yakın takip (8) ve diğer etkenler (13) olarak verildi.

5 milyon 110 bin 115 TL’lik toplam hasarın meydana geldiği kazaların 27’si Lefkoşa’da, 21’i Girne’de, 12’si Gazimağusa’da, 5’i Güzelyurt’ta ve 3’ü İskele’de yer aldı.

- 13 sürücü tutuklandı, 268 araç trafikten men edildi

Hafta içerisinde yapılan denetimlerde de 14 bin 115 araç sürücüsü kontrol edildi, 13 sürücü tutuklanırken, 268 araç trafikten men edildi.

Bunun yanında, 3 bin 468 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Raporlanan suçlar şöyle:

“Sürat (791) ,mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (726) , tehlikeli sürüş (18), dikkatsiz sürüş (31), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (148), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (15), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (85), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (275), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (58), trafik levha ve işaretlerine uymamak (137), trafik ışıklarına uymamak (5), muayenesiz araç kullanmak (53), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (47), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (19), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (2), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (4), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (7), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (8) ve 1039 diğer trafik suçları.