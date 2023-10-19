Dünya Barış Üniversitesi ile Kültür Dairesi Müdürlüğü ev sahipliğinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Araştırma Çıktıları ve Bilimsel Performans Yönetimi Paneli” düzenlendi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, önceki gün Tezarus Yazılım ve Bilgi Hizmetleri ile Research Ecosystems firmaları iş birliğinde düzenlenen panelin açılış konuşmasını YÖDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ile Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sağsan yaptı.

Paneldeki iki oturumda “Bilimsel Yayın Performans Yönetimi, Kurumsal Akademik Arşivler ve DAÜ örneği” ve bilimsel performansların nasıl artırtılabileceği üzerine konuşmalar yapıldı.