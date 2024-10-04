Beniz Uluer Kaymak, konuşmasında, Kıbrıs Türklerine uzun zamandır uygulanan gayriinsani siyasi, ekonomik ve diğer birçok alandaki haksız izolasyonun yıkıcı sonuçlarını Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her alandaki sonsuz desteğiyle aşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaymak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in 79. Genel Kurulu hitabında yinelediği çağrısına atıf yaparak, TDT ülkelerinden halihazırda gelişmekte olan ilişkiler bağlamında daha fazla destek görmeyi umut ettiklerini belirtti.

Kaymak, Doğu Akdeniz’deki jeostratejik konumu ile yüksek öğrenim, turizm, ticaret ve bölgesel ulaşım alanlarındaki potansiyeliyle KKTC’nin büyük önem taşıdığını ifade ederek, ülkenin Türk Dünyası içinde bahse konu alanlarda önemli ve güvenilir bir işbirliği ortağı olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaymak, ayrıca, Ankara ziyareti sırasında katılımcı heyetler ile görüşme imkanı buldu ve 3 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Nahçıvan Anlaşması’nın 15. Yıldönümü ve Türk Devletleri İşbirliği Günü Resepsiyonu’na iştirak etti.

Kaymak’a, Ankara ziyareti süresince KKTC Ankara Büyükelçiliği’nde görevli Muavin Konsolos Ömür Gedikoğlu eşlik etti.