KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC-MOK) Yönetim Kurulu, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na taziye ziyaretinde bulundu.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Mahmutoğlu, Bahadır Ayhan, Hasan Gazioğlu, Hasan Sapsızoğlu ve İrfan Yılmaz’ın yer aldığı ziyarette, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam da hazır bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki ziyarette, KKTC MOK Yönetim Kurulu, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Komite konuyla ilgili açıklamasında, “KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu olarak Sayın Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu'na Anavatanımız Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik. Depremde hayatlarını kaybeden sporcu ve tüm şehitlerimiz için Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diledik. Kabulleri için Büyükelçimize KKTC MOK Yönetim Kurulu olarak çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

-Gazimağusa TMK pazartesi günü ziyaret edilecek

KKTC MOK Yönetim Kurulu, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa TMK voleybolcuları, öğretmenleri ve velileri için pazartesi günü Gazimağusa TMK’ya taziye ziyaretinde bulunacak.

Ziyarette, KKTC MOK tarafından Gazimağusa TMK’ya, “Şampiyon Melekler Takımı” konulu bir anı plaketi takdim edilecek.