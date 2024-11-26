KKTC'nin de temsil edildiği MÜSİAD EXPO Fuarı, bugün İstanbul’da kapılarını açtı.

Fuara Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuar 4 gün sürecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu yıl 20'ncisi düzenlenen ve 24 farklı sektörden 300'den fazla firma ve katılımcının ağırlandığı MÜSİAD EXPO, 29 Kasım Cuma günü sona erecek.

Toplam 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcının yer aldığı fuar, 650'yi aşkın yabancı alım heyetini ağırlayacak.

İş insanlarını, sanayicileri ve yatırımcıları bir araya getirerek yeni iş birliklerinin kurulmasını sağlayacak fuar, bu görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonu taşıyan MÜSİAD EXPO kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu, Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleştirilecek.

Yabancı alım heyetleri ile B2B görüşmelerine ev sahipliği yapacak fuarın son gününde, yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve işbirliği anlaşmalarının imza törenleri yapılacak.

-KKTC firmaları da yoğun ilgi gösterdi

MÜSİAD Expo Fuarı'na, bu yıl Kuzey Kıbrıs stantlarına 500 metrekarelik bir alan ayrıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası da fuarda yerini alırken, odalara üye şirketler de ayrı ayrı stantlar açtı.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, stant açan firmaları yerinde ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na ait "Ada Kıbrıs" standı, ziyarete gelen misafirlere ülke tanıtımları yapıyor.