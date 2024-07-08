“İnsan Hakları Derneği, BM ve AB'yi, iki devletli anlaşma ve iş birliğinin önünü açacak tek seçenek olan KKTC'yi tanımaya çağırıyor”

KKTC insan Hakları Derneği Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Genel Sekreterin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’a, derneğin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini içeren mektup gönderdiğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, altı sayfalık mektup Guterres ve Holguin’e iletilmek üzere bugün Kıbrıs’taki BM yetkililerine iletildi.

KKTC insan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, mektupta, Kıbrıs sorununda ve Kıbrıslı Türklerin siyasi ve hukuksal temele dayanan haklarının siyasi ve tarihsel süreci içerisinde uluslararası anlaşmalara ve hukuka dayanan bilgiler ışığında derneğin tutumunun ortaya konduğunu belirtti. Işık, Genel Sekreter ve Kişisel Temsilcisi’ne gönderilen mektupta yer alan bazı ifadeleri de paylaştı.

Holguín’in adada iki taraf arasında ortak bir zemin arayışı kapsamında sivil toplum kuruluşları ile de birtakım görüşmelerde bulunduğuna işaret eden Işık, Holguin’in derneğe ulaşmadığını ve 8 Mayıs tarihinde derneğin Holguin’e gönderdiği mektubuna cevap vermediğini belirtti.

Basından Holguin’in “BM’nin iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini” açıklamasında bulunduğunu öğrendiğini belirten Işık, Kıbrıs’ta “federal temelde hiçbir çözüm asla ve asla olamayacağının bilinmesi” gerektiğini vurguladı.

Işık, Guterres ve Holguin’e gönderdiği mektupta, “İnsan Hakları Derneği, BM ve AB'yi, Kıbrıs'ta 60 yıldır, 1964 yılından beri var olan ‘Yeşil Hat Anlaşması’ ile iki devletli anlaşma ve işbirliğinin önünü açacak tek seçenek olan KKTC'yi tanımaya çağırıyor” dedi.