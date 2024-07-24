KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dendias’a “Garanti Anlaşmasına göre garantörlük görevini üstlenen ülkelerin, adada düzenin bozulması halinde adaya ortak veya tek başlarına müdahale edebileceği” hatırlatıldı.

Türkiye’nin adaya müdahalesinin yasal olduğu ve uluslararası camia tarafından da defalarca teyit edildiğine işaret edilen açıklamada, Dendias’a “softa şaşırtması yapmayı bırak" tavsiyesinde bulundu. Açıklamada ayrıca BM ve AB’nin Kıbrıs Türkleri’nin bağımsız devlet hakkını kabul etmesi istendi.

Açıklamada, “Derneğimiz Yunan ve Kıbrıs Rumları’nı yayılmacı emellerini terk etmeye ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkleri’nin uluslararası hak ve hukukuna saygı çerçevesinde iş birliğine, BM ve AB ise Kıbrıs Türkleri’nin bağımsız devlet hakkını kabul etmeye davet etmektedir.” denildi.