KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 9. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, dün Dernek Lokalinde tek adaylı gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda Başkan Toykan Özdamar, 2 dönemlik görev süresinin ardından Başkanlık görevini Tolga Ahmet Raşit’e devretti.

Divan Kurulunun belirlenmesi ile başlayan genel kurulda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Fenerbahçe Spor Kulübü Dernekler İletişim Yöneticisi Asil Ramazan Erkan, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Eski Başkanı Toykan Özdamar ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit konuşmalarını gerçekleştirdi.

Genel Kurulda ayrıca Faaliyet ve Mali Rapor onaylandı. Yönetim kurulu, disiplin, denetleme ve sosyal faaliyet kurulları seçimi yapıldı.

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