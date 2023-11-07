KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştireceği dinletiyi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dinletide, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın piyano ve yaylı sazlar için bestelediği "Yürüyen Köşk" ve KKTC CSO şefi ve besteci Ali Hoca'nın nefesli dörtlü için bestelediği "Mustafa Kemal" adlı eserlerinin seslendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, dinletinin halka açık ve ücretsiz olduğu ve 10 Kasım akşamı saat 20.00'da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek dinletiye katılmak isteyen sanatseverlerin mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekleri belirtildi.