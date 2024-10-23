Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Antalya’da yapılan, Antalya 2024 Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı fuarda Ataoğlu’na Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da eşlik etti.

Turizm sektörünü bir araya getiren Antalya 2024 Turizm Fuarı’na, bu yıl 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyoneli katılıyor.

KKTC, Ulusal ve uluslararası tur operatörleri, çevrimdışı ve çevrimiçi seyahat acenteleri, konaklama tesisleri, havayolları, ulaşım şirketleri, rekreasyon alanları, bilgi teknolojileri, gastronomi ve servis sağlayıcılar ile finansal kurumları bir araya getiren Antalya Turizm Fuarı’na, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı profesyonel ekibi yanı sıra, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Sağlık Turizmi Konseyi üyelerinden oluşan bir heyetle temsil ediliyor.

Tanıtıcı yayınların yer aldığı KKTC standında ayrıca, Kıbrıs Türk geleneksel tatları da ziyaretçilerle buluşturuluyor.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Antalya Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs için oldukça önem arz ettiğini ifade ederek, burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Antalya Turizm Fuarı, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden ve farklı ülkelerden gelen turizm profesyonelleri ve sektör temsilcilerinin buluştuğu, fikir alışverişinde bulunduğu, iş birliği fırsatlarını geliştirdiği çok özel bir platform.

Bu anlamda, fuarın başarılı geçmesini ve turizm sektörüne yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eşsiz turizm potansiyelini ve güzelliklerini buraya taşımaktan memnuniyet duyuyorum.

Bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs, Akdeniz’in kalbinde yer alan, zengin tarih ve kültürüyle benzersiz bir destinasyon. Tertemiz plajlarımız, doğal güzelliklerimiz, otantik köylerimiz ve misafirperver insanlarımız ile her yıl daha fazla turisti ağırlıyoruz”

Bu yılın başından itibaren turizmde yaşanan canlanma ve turist sayısındaki artışın, Kuzey Kıbrıs turizminin yükselen bir grafik sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Ataoğlu şunları kaydetti:

“Ancak Kuzey Kıbrıs’ı yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret bir destinasyon olarak görmek doğru olmaz. Kıbrıs, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, kültürel mirasını zengin bir mozaik halinde korumuş bir ada.

Antik kentlerden, tarihi manastırlara, portakal bahçelerinden doğa yürüyüş rotalarına kadar sunduğumuz farklı turizm alternatifleri ile ziyaretçilerimize unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz”

Bu yıl Türkiye pazarı için hayata geçirilen Ada Kıbrıs turizm markasına da değinen Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımında yeni bir vizyon ortaya koyarak, turizmde sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli turizm anlayışını benimsemek adına Ada Kıbrıs markasını oluşturduk. Bu marka, sadece turizmi değil, tüm Kuzey Kıbrıs’ın zenginliklerini yansıtan bir turizm kimliği olacak. Kültürel ve doğal değerlerimizi uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtmak, turizm sektöründe bir cazibe merkezi olma hedefimize bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor” dedi.

Ataoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu bağlamda, sizlerin de katkı ve iş birlikleri ile Kuzey Kıbrıs’ı bir turizm cenneti haline getireceğimize inanıyorum.

Ülkemiz, farklı turizm türlerine ev sahipliği yapabilecek altyapıya ve kapasiteye sahip. Kongre turizmi, sağlık turizmi, golf turizmi ve doğa turizmi gibi pek çok alanda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Kültürel etkinlikler, festivaller ve spor organizasyonları ile Kuzey Kıbrıs’ı dört mevsim canlı ve dinamik bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Antalya Turizm Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ve kurulacak iş birliklerinin hem ülkemiz turizmine hem de uluslararası turizm sektörüne katkı sağlamasını temenni ediyorum”