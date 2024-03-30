Yunan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komite Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas Güney Kıbrıs’ı ziyareti çerçevesinde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile görüştü.

Haravgi’nin haberine göre dün AKEL merkezinde yer alan görüşmede Yunanistan ve Güney Kıbrıs açısından bölgedeki mevcut genel durum ve Kıbrıs sorununun çözülmesi gereği üzerinde duruldu.

Stefanu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunu çözülmeden zamanın geçiyor olmasının taksimi gündeme getireceği, bunun ülkenin geleceği açısından çok tehlikeli olduğu görüşünü belirtti.

Yunan Komünist Partisi ezelden beridir “özgürlük ve adalet savaşlarında” istikrarla Rum halkının yanında durduğuna işaret eden Stefanu, ziyaretin, Atina cuntası ile EOKA-B’nin darbesi ve onu takip eden Türk Barış Harekatı'nın 50’nci yıldönümüne denk geldiğine dikkat çekti.

KKE Merkez Komite Genel Sekreteri Kutsumbas ise bölgedeki bütün olumsuz gelişmelere, Kıbrıs sorunundaki durağanlık dışında olası olumsuz gelişmelerle ilgili AKEL ve diğer Rum siyasi liderlerinden aldıkları bilgilere bakarak, Kıbrıs meselesindeki gelişmelerden endişe belirttiklerini söyledi.

Kustumbas “Tek egemenliğe, tek vatandaşlığa, tek uluslararası temsiliyete sahip; yabancı üsleri, yabancı orduları, işgal orduları olmayan; halkının kendi ülkesinin efendisi olduğu üniter, bağımsız, özgür iki değil tek devlet için savaşmalıyız.” İfadesini kullandı.