AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Niyazi Kızılyürek “İ Mana tou/ Annesi" isimli tiyatro oyununun Girne’de sahnelenmesinin KKTC makamları tarafından yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu ve kınanması gerektiğini ileri sürdü.

Kızılyürek’in KKTC makamlarının faaliyetlerini kınadığı açıklamasına, Papalazaros Neofitos’un hayatıyla ilgili olarak birkaç yıl önce kaleme aldığı yazısını da eklediğini yazan Haravgi gazetesi, Kızılyürek’in bu şekilde tiyatro oyununun sahnelenmesinin yasaklanmasını kınamak ve esere katkıda bulunan herkese destek ve dayanışma belirtmek istediğini ekledi.