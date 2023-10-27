Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail'in yoğun bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne uluslararası bir sağlık ekibinin giriş yaptığını bildirdi.

Kızılhaç Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Kızılhaç Komitesinden acil savaş cerrahisi ve silahlardan kaynaklı (çevre) kirlilik konusunda uzman 10 kişiden oluşan bir sağlık ekibi Gazze Şeridi'ne ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan bugün giriş yapan insani ve tıbbi yardım taşıyan 10 tırdan 6'sının Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edildiği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka ve İsviçreli 10 doktordan oluşan yabancı sağlık ekibinin Gazze'ye giriş yaptığını belirtti.

Ebu Muhsin, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesine teslim edilen 6 tırda su, gıda ve ilaç bulunduğunu aktardı.

Filistin Kızılayı, bugün yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan insani yardım taşıyan 10 tırın Gazze'ye ulaştığını, bunlardan 6'ının Kızılhaç Komitesine teslim edildiğini duyurmuştu. Gazze'ye yakıt girişine hala izin verilmediğini vurgulayan Filistin Kızılayı, bölgeye ulaşan yardım tırı sayısının 84'e ulaştığını aktarmıştı.

İsrail'in yoğun bombardıman ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana giren yardım tırlarının gerekli ihtiyaçların yanından "okyanusta bir damlayı" temsil etmediği belirtiliyor.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.