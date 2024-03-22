Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya genelinde her 4 kişiden 1'inin güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişemediğini ve çatışma bölgelerinde buna erişmenin imkansız olduğunu belirtti.

ICRC'nin X sosyal medya platformundan güvenli içme suyuna erişime ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Dünya genelindeki her 4 kişiden 1'i güvenli bir şekilde yönetilen içme suyuna erişemiyor. Silahlı çatışma bölgelerinde güvenli su bulmak neredeyse imkansız." ifadeleri yer alan paylaşımda, 2023'te silahlı çatışmalardan etkilenen 37 ülkede 30 milyondan fazla kişinin suya erişimini iyileştirmek için çalışmalar yürüttüğü de kaydedildi.