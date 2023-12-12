Kızıldeniz açıklarında seyreden Norveç bandıralı "STRINDA" adlı gemi, Yemen'den yapılan bir anti-gemi seyir füzesi saldırısının hedefi oldu.

Seyir füzesi saldırısının başkent Sana dahil Yemen'in büyük bölümünü kontrolünde bulunduran İran destekli Şii Husi hareketi tarafından gerçekleştirildiği öngörülüyor.

Yetkililerce yapılan açıklamada, saldırının gemide yangına ve hasara neden olduğu ancak can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Füze saldırısının başkent Sana dahil Yemen'in büyük bölümünü kontrolünde bulunduran Husilerce gerçekleştirildiği öngörülüyor.

İran destekli Şii silahlı grup, İsrail'in Gazze saldırılarının devam etmesi halinde Kızıldeniz'de seyreden ticari gemileri hedef alacaklarını duyurmuştu.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili gemiye yönelik saldırının Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babül Mendep Boğazı'nın yaklaşık 110 km kuzeyinde, TSİ 21.00 sularında gerçekleştiğini aktardı.

Gemi takip firması Kpler verilerine göre STRINDA, Malezya'da bitkisel yağ ve biyoyakıt yüklemişti ve İtalya'nın Venedik kentine istikametine doğru hareket halindeydi.

Kimyasal madde taşıma amaçlı kullanılan tankerin Norveç bayraklı, sahibinin Norveçli Mowinckel Chemical Tankers firması, işletmecisinin de Hansa Tankers olduğu bildirildi.

İsrail-Hamas savaşının başladığı ekim ayından bu yana Husiler, zaman zaman İsrail'e yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

Keza Husi hareketi, Kızıldeniz'de seyreden ve İsrail istikametine gittiği belirlenen gemilerin hedefleri olduğu tehdidinde bulunmuştu.

Hafta sonu da bir Fransız firkateyni Yemen'den ateşlenen İHA saldırısına uğradığını ancak hava araçlarının gemiye ulaşmadan imha edildiği duyurulmuştu.