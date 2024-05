İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı çıkan öğrenci gösterileri ABD'deki düzinelerce okula yayıldı; Columbia Üniversitesi'nde yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze saldırıları sonrası dünyanın bazı noktalarındaki üniversitelerde Filistin yanlısı gösteriler yayılıyor.

Son olarak İsrail destekçileri, Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin yanlısı bir protesto kampına saldırdı. Filistin yanlısı göstericiler de onları püskürtmeye çalıştı.

UCLA yetkilileri kampın yasa dışı olduğunu ve üniversite politikasını ihlal ettiğini açıkladı. UCLA yöneticisi Gene Brock, protestoların “kampüsle bağlantısı olmayan” kişileri içerdiğini söyledi.

Polis, New Orleans'taki Tulane Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Harlem'deki City College of New York'ta gece boyunca kampları kaldırmak için harekete geçti.

İsrail'in Gazze'deki savaşına karşı çıkan öğrenci gösterileri ABD'deki düzinelerce okula yayıldı.

New York polisi, Columbia Üniversitesi'nde bir binaya sığınan Filistin yanlısı göstericileri gözaltına aldı ve bir protesto kampını kaldırdı.

- 300 kişi gözaltına alındı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Columbia Üniversitesi'nde yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Adams, Columbia Üniversitesi'nde polis tarafından dağıtılan Filistin yanlısı bir protestonun dışarıdan gelenler tarafından yönetildiğini duyurdu.

Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçiler, bazı üniversite yöneticilerini antisemit söylem ve tacizlere göz yummakla suçladı.

- İki grup arasında kavga çıktı

Los Angeles'taki olaylarda çoğu maskeli olan karşı göstericilerin nesneler fırlattığı ve kampı korumak için dikilen ahşap ve çelik bariyerleri yıkmaya çalıştığı görüldü.

UCLA'da araştırmacı olan Filistin yanlısı protestocu Kaia Shah, "Biz onlara bir şey yapmadığımız halde bize şiddet uyguluyorlar." dedi.

Polis, UCLA'nın kamp içinde “çok sayıda şiddet eylemi nedeniyle” düzeni sağlamak ve kamu güvenliğini korumak için harekete geçtiklerini duyurdu.

Polis düzinelerce tutukluyu, elleri arkadan bağlanmış halde bir otobüse bindirdi. Protestocular binanın dışında “Özgür Filistin!” sloganları attı.

New York polisi, salı gecesi Columbia Üniversitesi'ndeki bir binada saklanan onlarca Filistin yanlısı göstericiyi tutukladı ve Ivy League üniversitesinde yaklaşık iki haftadır kurulan protesto kampını kaldırdı.

Belediye Başkanı Adams, “Binaya girenler arasında öğrenciler de bulunmakla birlikte, bu kişiler üniversiteyle bağlantısı olmayan kişiler tarafından yönetiliyordu” dedi.

Columbia Başkanı Minouche Shafik, polisin en az 17 Mayıs'a kadar kampüste kalmasını istedi.