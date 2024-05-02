İngiltere’de bilim insanları, kepekli ekmek kadar sağlıklı ancak görünüm ve tat olarak beyaz ekmeğe benzeyen yeni bir ekmek türü yaratmaya çalışıyor.

Beyaz ekmek sevenleri hedefleyen proje, İngiltere’de gıdaların sağlığa faydalarını artırma amacıyla hükümet tarafından finanse ediliyor.

Araştırmacılar ekmek karışımına az miktarda bezelye, fasulye ve tahılların yanı sıra buğday kepeği ve buğday embriyosu eklemeyi planlıyor.

Ekmek üreticileri, geçmişte unlarına kepek ekleyerek beyaz ekmeklerini daha sağlıklı hale getirmeye çalışmıştı ancak müşterileri tadını ve dokusunu beğenmemişti.

Araştırma henüz başlangıç aşamasında.

Araştırma ekibinin liderlerden, Aberystwyth Üniversitesi'nden Dr. Catherine Howarth, bilim insanlarının beyaz unun kimyasal bileşimini ayrıntılı olarak analiz etmeye başladıklarını söyledi.

Dr. Howarth, beyaz ekmeğin lezzetini ve dokusunu korurken, besin değerlerini kepekli ekmeğin seviyesine çıkarmanın hassas bir dengeleme işi olduğunu söyledi.

Bunun, öğütme işleminde çıkarılan buğday kepeğinin ve buğday embriyosunun daha küçük miktarlarda geri eklenmesinin yanı sıra kinoa, tef, sorgum ve darı gibi vitaminler, mineraller ve lif açısından daha zengin diğer tahılların eklenmesini içerdiğini söyledi. Ekmeğe yeşil bezelye ve nohut eklenerek protein açısından da zenginleştirilmesi planlanıyor.

Dr Howarth, "Öğütme işlemi sırasında tam olarak hangi vitamin ve minerallerin yok olduğunu bulmak istiyoruz" dedi.

"Diğer tahılları kullanarak demir, çinko ve vitamin seviyelerini ve en önemlisi lif içeriğini artırabiliriz, çünkü beyaz ekmekte çok az lif bulunuyor ama bu sağlık için çok önemli."

Dr Howarth bu ürünlerle yeni tarifler oluşturduğunda, un üreticisi Shipton Mill'in ürün geliştirme müdürü Chris Holister bunları ekmeğe dönüştürecek.

Holister, "Çoğu insan kepekli ekmeğin kendileri için daha iyi olduğunu biliyor, ancak çoğu ya tadı yüzünden ya alışık olmadıklarından ya da ilgilenmedikleri için erteliyor" dedi.

Son aşamada yeni ekmek insanlara tattırılarak, süpermarketlerdeki beyaz somun ekmekten ayırt edip edemeyecekleri test edilecek.

Ürünün yaklaşık iki yıl içinde İngiltere’de süpermarket raflarında yer alması hedefleniyor.