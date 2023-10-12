Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kız İzci Örgütü Derneği tarafından yürütülen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” Projesi’nin kapanış etkinliği yarın yapılıyor.

Kız İzci Örgütü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik yarın saat 17.00’de Osman Ağa Kültür Evi’nde düzenlenecek.

Açıklamada, Kız İzci Örgütü Derneği’nin, 1969'da kurulan ve kuruluşundan bu yana, izciliğin Kıbrıs’ta yaygınlaşıp benimsenmesine ve bugünlere gelebilmesine öncü olan, yetiştirdiği sayısız izci ve izci liderleriyle izciliğe büyük katkılar koyan köklü bir dernek olduğu kaydedildi.

Derneğin, Ekim 2021’den bu yana Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor” Projesi’ni başarıyla yürüttüğü, tüm aktivitelerini tamamlamış ve hedeflerini eksiksiz yerine getirdiği belirtildi.

Proje kapsamında düzenlenen etkinlikler ve eğitimlerle gerek genç izciler yetiştirildiği gerekse derneğin kapasitesinin geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlandığı kaydedildi.

Hedeflerine başarı ile ulaşan Kız İzciler Geleceğe Yön Veriyor Projesi, proje kapsamında projeye katkı koymuş, eğitilmiş olan çocuk, genç ve yetişkin tüm izcilerin davet edildiği kapanış etkinliğini, izciliğin ruhuna uygun bir şekilde organize etmeyi planladıkları belirtildi.