(Kamalı Haber) "Şiddet kullanma tehdidi ve Elektronik Haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma' suçlarından tutuklanan Bilal Sayar mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Zeliha Karagil mahkemeye olguları aktardı.

Polis, Bilal Sayar'ın "Şiddet kullanma tehdidi ve Elektronik Haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, 09.01.2024 tarihinde, Diyarbakır'da sakin zanlının kullanmakta olduğu Whatsapp uygulaması üzerinden, ayrılmış olduğu kız arkadaşını arayarak, kendisiyle barışmadığı gerekçesi ile Kıbrıs'a geleceğini belirtip, kendisine hitaben "Elini kolunu kıracam, seni tanınmaz hale getirecem, sana sıkacam, gerekirse kendime de sıkacam" diyerek şiddet kullanma tehdidinden bulunup elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 09.12.2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 09.01.2024 tarihinde Lefkoşa Kaza mahkemesinden derdest temin edildiğini, zanlının 22.04.2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isdediği esnada tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.