Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), “Dünyanın en büyük turizm fuarı” olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarı’na katıldı.

KITSAB’ın yönetim kurulu üyeleri Fethi Özboğaç, Doğan Yalkı ve Çağdaş Uçaner ile birlikte kendisi tarafından temsil edildiğini belirten KITSAB Başkanı Orhan Tolun yaptığı açıklamada, ITB Berlin Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtımı için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Bir çok dünya devletinin fuarda yerini aldığını, devletlerin yanı sıra yüzlerce seyahat şirketi, otel, acente, hava yolu şirketinin temsil edildiğini söyleyen Tolun, özellikle ikili temaslarla ülkeye turist getirebilmek için uğraş verdiklerini anlattı.

KITSAB’ın KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile birlikte bu yılki standın hazırlığında yer aldığına değinen Tolun, “Dikkat çekici, oldukça güzel bir stand hazırlandı. Emeği geçenleri kutlarım” dedi.

Dünyanın her yerinden insanların ITB Berlin Fuarı’na akın ettiğini anlatan Tolun, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyanın en önemli fuarında ülkemizin tarihi yerlerini, doğasını, yerel lezzetlerini ve kültürünü tanıtma şansına sahip oluyoruz. Ayrıca burada yabancı seyahat acenteleri ile görüşmeler yaparak, yeni ilişkiler geliştirmek ve ülkemize daha çok turisti ağırlamak için uğraş verdik. Bu görüşmelerin ileriki dönemde olumlu sonuçlarını bekliyoruz.” dedi.

KKTC’nin casino turizmi yanında eko ve agro turizm noktasında da yer edinmesi gerektiğine dikkat çeken Tolun, Berlin’de ülkenin güzelliklerinin tanıtıldığına vurgu yaptı. Tolun, “Özellikle Avrupalı turistin dalış, dağ yürüyüşü, tarihi kültürel yapılarları ve Karpaz gibi doğa ile iç içe olan yaşam biçimini görmek için ülkemize getirmemiz gerekiyor. Bu noktada ITB Berlin Fuarı’ndaki temaslarımız oldukça önemliydi” ifadelerine yer verdi.

Fuarın açılışının oldukça görkemli olduğuna değinen Tolun, iki gün boyunca ülke turizmini ileri taşımak için Turizm Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını vurguladı.