“Kimyasallar Yasa Tasarısı” Meclis komitesinde oy birliğiyle onaylanarak Genel Kurulun gündemine sevk edildi.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan “Kimyasallar Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, Yasa Tasarısını oy birliğiyle onaylayarak, Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Kimya Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Fide Kürşat ile Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Ahmet Savaşan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Filiz Besim ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.