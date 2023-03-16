Türkiye’de ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bir heyetle bu sabah KKTC’ye geldi.

Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’taki depremlerde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşecek ve taziyelerini sunacak.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca ve Gökçe Gökçen ile Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik ediyor.

KKTC programının sadece taziye kapsamında olacağı, depremde evladını kaybeden tüm ailelerin, tek tek evlerinde ve basına kapalı biçimde ziyaret edileceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’ya dönüşünde bir basın açıklaması yapması planlanıyor.