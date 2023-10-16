Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere yarın Umman'da toplanacak.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Umman'ın başkenti Muskat'ta 17 Ekim Salı günü düzenlenecek KİK olağanüstü toplantısında Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Umman'ın talepleri doğrultusunda olağanüstü toplantının gerçekleşeceğini aktardı.

Budeyvi, KİK ülkelerinin yarınki toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik tehlikeli ihlallerini istişare edeceğinin altını çizdi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291’i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.