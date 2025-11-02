KIBTES Genel Başkanı Turgut: “Varlığımızın sadece kendi toplumumuz için değil, yeryüzünün ezilen tüm mazlumlarına ve mağdurlarına umut olduğunu unutmamalıyız”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), KKTC’de örgütlü Memur-Sen Konfederasyonu’nun 12. sendikası olarak Türkiye’de gerçekleştirilen EĞİTİM-BİR-SEN’in 20. Türkiye Buluşması’na katıldı.

KIBTES’ten yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Himmet Turgut etkinlikte, yaptığı konuşmada yalnızca Kıbrıs Türkü ve Türkiye eğitimcilerinin kardeşliğini değil, aynı zamanda Gazze, Filistin, Doğu Türkistan ve tüm dünya mazlumlarının haklı mücadelesine duyulan ortak vicdanı dile getirdi.

“Bizim kardeşliğimiz sadece aynı dili konuşmakla değil, aynı duyguları paylaşmakladır. Gazze’de, Filistin’de, Doğu Türkistan’da, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, orada bizim kalbimiz de vardır.” ifadelerini kullanan Turgut, eğitimciler olarak sadece sınıflarda değil, insanlığın vicdanında da görev taşıdıklarını kaydetti.

“Yerelden yerküreye uzanan bu dayanışma, adaletin ve merhametin sesi olmalıdır.” diyen Turgut, bu buluşmanın eğitimde birlik, insanlıkta kardeşlik ve mazlumlarla dayanışma ruhunu en güçlü şekilde ortaya koyması açısından bir dönüm noktası niteliği taşıdığını ifade etti.