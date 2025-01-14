Rum gümrük makamlarının geçen cumartesi Baf Havalimanı'nda, Kıbrıslı Türk oldukları iddia edilen üç kişilik ailenin bagajında 174 karton sigara tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, gümrük makamlarının, İngiltere’ye gidecek “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlu üç kişilik ailenin bagajında, gümrüğe tabi olmadığı belirlenen 174 karton sigara tespit ettiğini yazdı.

Habere göre sigaralara el konulurken, 3 kişi de tutuklandı. Bu kişiler daha sonra 8 bin 100 euro ceza ödemelerinin ardından serbest bırakıldı.